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Москалёва Анна Иванова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1831

Дата смерти

20.01.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1831

Отец: Москалёв Иван Кодратов

Мать: Москалёва Анастасия (Михеева)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.02.1850

Муж: Овсянкин Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1852

Сын: Овсянкин Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1854

Сын: Росейцев Парфений Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1857

Дочь: Марина Фёдорова

Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Петров

Рождение ребёнка
17.09.1860

Дочь: Фёкла Фёдорова

Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.01.1882
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
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