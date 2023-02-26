Васса Павлова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1895
Сын: Кесарь Парфенов
Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно