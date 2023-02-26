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Васса Павлова

Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.05.1884

Муж: Росейцев Парфений Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1895

Сын: Кесарь Парфенов

Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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