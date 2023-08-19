Росейцева Евдокия Лаврентиева
Место рождения
Дата рождения26.07.1853
Дата смерти30.11.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1853
Отец: Лаврентий Дмитриев
Мать: Пелагея Андреева
Бракосочетание
07.02.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1874
Дочь: Мария Парфенова
Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
30.09.1875
Дочь: Колбатова Пелагея Парфенова
Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
04.04.1878
Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
18.03.1881
Сын: Яков Парфенов
Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
23.04.1883
Сын: Василий Парфенов
Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Парфенов
Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров
Смерть
30.11.1883
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище