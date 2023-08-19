Росейцева Евдокия Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росейцева Евдокия Лаврентиева

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.07.1853

Дата смерти

30.11.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1853

Отец: Лаврентий Дмитриев

Мать: Пелагея Андреева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1873

Муж: Росейцев Парфений Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1874

Дочь: Мария Парфенова

Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1875

Дочь: Колбатова Пелагея Парфенова

Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1878

Сын: Росейцев Иосиф Парфенов

Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1881

Сын: Яков Парфенов

Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1883

Сын: Василий Парфенов

Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Парфенов

Отец ребёнка: Росейцев Парфений Фёдоров

Смерть
30.11.1883
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
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