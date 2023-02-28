Пелагея Андреева
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1850
Муж: Лаврентий Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1853
Дочь: Росейцева Евдокия Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Рождение ребёнка
13.04.1856
Сын: Иван Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Рождение ребёнка
19.07.1860
Сын: Илья Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Рождение ребёнка
1867
Сын: Исидор (Сидор) Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Рождение ребёнка
13.06.1871
Дочь: Агрипина Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев
Смерть
Неизвестно