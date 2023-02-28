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Пелагея Андреева

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.10.1850

Муж: Лаврентий Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1853

Дочь: Росейцева Евдокия Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1856

Сын: Иван Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Илья Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Исидор (Сидор) Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1871

Дочь: Агрипина Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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