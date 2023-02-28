Исидор (Сидор) Лаврентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исидор (Сидор) Лаврентиев

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лаврентий Дмитриев

Мать: Пелагея Андреева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.02.1891

Жена: Ефросинья Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1891

Дочь: Антонова Екатерина Исидорова

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1892

Сын: Даниил Исидоров

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1894

Сын: Стефан Исидоров

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Мария Исидорова

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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