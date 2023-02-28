Исидор (Сидор) Лаврентиев
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Лаврентий Дмитриев
Мать: Пелагея Андреева
Бракосочетание
22.02.1891
Жена: Ефросинья Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1891
Дочь: Антонова Екатерина Исидорова
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
21.12.1892
Сын: Даниил Исидоров
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
29.07.1894
Сын: Стефан Исидоров
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Мария Исидорова
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлева
Смерть
Неизвестно