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Ефросинья Яковлева

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1850 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Яков

Мать: скрыто настройками приватности

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.02.1891

Муж: Исидор (Сидор) Лаврентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1891

Дочь: Антонова Екатерина Исидорова

Отец ребёнка: Исидор (Сидор) Лаврентиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1892

Сын: Даниил Исидоров

Отец ребёнка: Исидор (Сидор) Лаврентиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1894

Сын: Стефан Исидоров

Отец ребёнка: Исидор (Сидор) Лаврентиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Мария Исидорова

Отец ребёнка: Исидор (Сидор) Лаврентиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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