Ефросинья Яковлева
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Яков
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1891
Дочь: Антонова Екатерина Исидорова
Отец ребёнка: Исидор (Сидор) Лаврентиев
Рождение ребёнка
21.12.1892
Сын: Даниил Исидоров
Отец ребёнка: Исидор (Сидор) Лаврентиев
Рождение ребёнка
29.07.1894
Сын: Стефан Исидоров
Отец ребёнка: Исидор (Сидор) Лаврентиев
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Мария Исидорова
Отец ребёнка: Исидор (Сидор) Лаврентиев
Смерть
Неизвестно