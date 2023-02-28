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Алексей Яковлев

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1850 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1874 г.р.
1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Яков

Мать: скрыто настройками приватности

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1891

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Матрона Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 28.10.1894

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1895

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1897

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1899

Сын: Георгий ст.

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1900

Сын: Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Ефросинья Алексеева

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1904

Дочь: Вера Алексеева

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1905

Дочь: Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1907

Сын: Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1909

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Ульяния Николаева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Николаева

Смерть
Неизвестно
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