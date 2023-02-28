Алексей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Яков
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1891
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 28.10.1894
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Рождение ребёнка
07.11.1895
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Рождение ребёнка
21.01.1897
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Рождение ребёнка
22.04.1899
Сын: Георгий ст.
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Рождение ребёнка
04.04.1900
Сын: Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Ефросинья Алексеева
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Рождение ребёнка
17.09.1904
Дочь: Вера Алексеева
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Рождение ребёнка
26.11.1905
Дочь: Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Рождение ребёнка
21.04.1907
Сын: Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Рождение ребёнка
17.09.1909
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Ульяния Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Николаева
Смерть
Неизвестно