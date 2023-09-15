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Ульяния Николаева

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1874

Отец: Чепелкин Николай Харитонов

Мать: Чепелкина Васса Михайлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 28.10.1894

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1895

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1897

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1899

Сын: Георгий ст.

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1900

Сын: Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Ефросинья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1904

Дочь: Вера Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1905

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1907

Сын: Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1909

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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