Ульяния Николаева
Место рождения
Дата рождения08.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1874
Рождение ребёнка
Около 28.10.1894
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
07.11.1895
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
21.01.1897
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
22.04.1899
Сын: Георгий ст.
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
04.04.1900
Сын: Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Ефросинья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
17.09.1904
Дочь: Вера Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
26.11.1905
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
21.04.1907
Сын: Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
17.09.1909
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1911
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Яковлев
Смерть
Неизвестно