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Чепелкин Николай Харитонов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.12.1842

Дата смерти

14.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1842

Отец: Демидов Харитон Дмитриев

Мать: Демидова Софья Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1862

Жена: Чепелкина Васса Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.04.1864

Дочь: Жильцова Александра Николаева

Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1871

Дочь: Терешкова Анна Николаева

Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1874

Дочь: Ульяния Николаева

Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1877

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1880

Дочь: Домника Николаева

Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1884

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.09.1907
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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