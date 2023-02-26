Чепелкин Николай Харитонов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.12.1842
Дата смерти14.09.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.12.1842
Отец: Демидов Харитон Дмитриев
Мать: Демидова Софья Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.04.1864
Дочь: Жильцова Александра Николаева
Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1871
Дочь: Терешкова Анна Николаева
Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1874
Дочь: Ульяния Николаева
Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1877
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1880
Дочь: Домника Николаева
Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1884
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Чепелкина Васса Михайлова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.09.1907
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной