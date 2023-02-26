Демидова Софья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти21.05.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Чепелкин Алексей Харитонов
Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1819
Дочь: Булохова Авдотья (Евдокия) Харитонова
Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1822
Дочь: Гурцова Стефанида Харитонова
Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксензова Наталья Харитонова
Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чепелкин Семён ст
Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чепелкин Семён ст.
Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев
Рождение ребёнка
06.08.1831
Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1837
Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1842
Сын: Чепелкин Николай Харитонов
Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1861
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище