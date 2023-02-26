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Демидова Софья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

21.05.1861

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Чепелкин Алексей Харитонов

Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1819

Дочь: Булохова Авдотья (Евдокия) Харитонова

Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1822

Дочь: Гурцова Стефанида Харитонова

Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксензова Наталья Харитонова

Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чепелкин Семён ст

Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чепелкин Семён ст.

Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев

Рождение ребёнка
06.08.1831

Сын: Демидов Демид Харитонов

Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1837

Сын: Чепелкин Семён Харитонов

Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1842

Сын: Чепелкин Николай Харитонов

Отец ребёнка: Демидов Харитон Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Харитон Дмитриев

Смерть
21.05.1861
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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