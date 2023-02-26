Чепелкин Семён ст
Место рожденияд.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смерти01.07.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Демидов Харитон Дмитриев
Мать: Демидова Софья Иванова
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.07.1840
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.