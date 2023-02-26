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Чепелкин Семён ст

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Место рождения

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

01.07.1840

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Демидов Харитон Дмитриев

Мать: Демидова Софья Иванова

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.07.1840
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
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