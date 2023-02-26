Чепелкин Алексей Харитонов
Место рожденияд.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Демидов Харитон Дмитриев
Мать: Демидова Софья Иванова
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.11.1843
Жена: Чепелкина Анна Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1847
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно