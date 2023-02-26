Чепелкин Алексей Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепелкин Алексей Харитонов

Чепелкин Алексей Харитонов

avatar

Место рождения

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Демидов Харитон Дмитриев

Мать: Демидова Софья Иванова

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.11.1843

Жена: Чепелкина Анна Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1847
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close