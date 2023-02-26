(Чепелкина) Евдокия Николаева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.06.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1908
Сын: Павел Максимов
Отец ребёнка: Добышев Максим Михайлов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1909
Сын: Николай Максимов
Отец ребёнка: Добышев Максим Михайлов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1913
Сын: Ефимий Максимов
Отец ребёнка: Добышев Максим Михайлов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1915
Дочь: Ксения Максимова
Отец ребёнка: Добышев Максим Михайлов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно