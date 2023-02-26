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Добышев Максим Михайлов

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1886

Отец: Михаил Антонов

Мать: Параскева Романова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.06.1907

Жена: Евдокия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1908

Сын: Павел Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1909

Сын: Николай Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1913

Сын: Ефимий Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1915

Дочь: Ксения Максимова

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 46-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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