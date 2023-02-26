Добышев Максим Михайлов
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1886
Отец: Михаил Антонов
Мать: Параскева Романова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.06.1907
Жена: Евдокия Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1908
Сын: Павел Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1909
Сын: Николай Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1913
Сын: Ефимий Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1915
Дочь: Ксения Максимова
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 46-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно