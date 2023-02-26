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Параскева Романова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.07.1849

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1849

Отец: Овсянкин Роман Фёдоров

Мать: Акилина Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Антонов

Рождение ребёнка
30.01.1871

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Антонов

Рождение ребёнка
11.09.1873

Сын: Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Антонов

Рождение ребёнка
27.09.1879

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Антонов

Рождение ребёнка
22.01.1881

Сын: Игнатий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Антонов

Рождение ребёнка
24.09.1883

Дочь: Ефросинья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Антонов

Рождение ребёнка
18.01.1886

Сын: Добышев Максим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Антонов

Рождение ребёнка
04.05.1887

Сын: Арсений Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Антонов

Рождение ребёнка
04.08.1888

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Антонов

Рождение ребёнка
09.08.1891

Сын: Лаврентий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Антонов

Смерть
1892
Причина смерти: от угара

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