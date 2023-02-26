Параскева Романова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.07.1849
Дата смерти1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1849
Отец: Овсянкин Роман Фёдоров
Мать: Акилина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Антонов
Рождение ребёнка
30.01.1871
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Антонов
Рождение ребёнка
11.09.1873
Сын: Сергей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Антонов
Рождение ребёнка
27.09.1879
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Антонов
Рождение ребёнка
22.01.1881
Сын: Игнатий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Антонов
Рождение ребёнка
24.09.1883
Дочь: Ефросинья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Антонов
Рождение ребёнка
18.01.1886
Отец ребёнка: Михаил Антонов
Рождение ребёнка
04.05.1887
Сын: Арсений Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Антонов
Рождение ребёнка
04.08.1888
Дочь: Васса Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Антонов
Рождение ребёнка
09.08.1891
Сын: Лаврентий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Антонов
Смерть
1892
Причина смерти: от угара