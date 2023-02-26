Пелагея Михайлова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879
Отец: Михаил Антонов
Мать: Параскева Романова
Бракосочетание
18.01.1899
Муж: Василий Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1899
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
01.09.1904
Дочь: Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
25.11.1906
Сын: Георгий Васильев
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
08.11.1908
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
До 1912
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Герасимов
Смерть
Неизвестно