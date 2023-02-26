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Пелагея Михайлова

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879

Отец: Михаил Антонов

Мать: Параскева Романова

Бракосочетание
18.01.1899

Муж: Василий Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1899

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
01.09.1904

Дочь: Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
25.11.1906

Сын: Георгий Васильев

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
До 1912

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Рождение ребёнка
17.05.1915

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Герасимов

Смерть
Неизвестно

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