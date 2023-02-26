Василий Герасимов
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Герасим Иванов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1899
Жена: Пелагея Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1899
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1904
Дочь: Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
25.11.1906
Сын: Георгий Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1908
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1912
Сын: Яков Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно