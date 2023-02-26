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Василий Герасимов

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Герасим Иванов

Мать: Александра (Елизавета) (Максимова)

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1899

Жена: Пелагея Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1899

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1904

Дочь: Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
25.11.1906

Сын: Георгий Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1912

Сын: Яков Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
17.05.1915

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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