Арсений Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсений Михайлов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.05.1887

Дата смерти

30.07.1887

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1887

Отец: Михаил Антонов

Мать: Параскева Романова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.07.1887
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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