Арсений Михайлов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.05.1887
Дата смерти30.07.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1887
Отец: Михаил Антонов
Мать: Параскева Романова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.07.1887
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище