Игнатий Михайлов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.01.1881
Дата смерти13.06.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1881
Отец: Михаил Антонов
Мать: Параскева Романова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.06.1881
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище