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Игнатий Михайлов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.01.1881

Дата смерти

13.06.1881

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1881

Отец: Михаил Антонов

Мать: Параскева Романова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.06.1881
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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