Овсянкин Роман Фёдоров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смерти01.07.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Овсянкин Фёдор Дорофеев
Мать: Овсянкина Ксения Ильина
Бракосочетание
31.10.1848
Жена: Акилина Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1849
Дочь: Параскева Романова
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
04.08.1852
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
21.05.1854
Дочь: (Овсянкина) Елена Романова
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
18.06.1855
Сын: Ульян Романов
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
31.12.1857
Сын: Феоктист Романов
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
20.02.1860
Дочь: Балинова Евдокия Романова
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
Смерть
01.07.1882
Причина смерти: от натуральной