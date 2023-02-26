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Овсянкин Роман Фёдоров

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

01.07.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Овсянкин Фёдор Дорофеев

Мать: Овсянкина Ксения Ильина

Бракосочетание
31.10.1848

Жена: Акилина Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1849

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

Рождение ребёнка
04.08.1852

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

Рождение ребёнка
21.05.1854

Дочь: (Овсянкина) Елена Романова

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

Рождение ребёнка
18.06.1855

Сын: Ульян Романов

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1857

Сын: Феоктист Романов

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1860

Дочь: Балинова Евдокия Романова

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
01.07.1882
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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