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Ульян Романов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

18.06.1855

Дата смерти

19.06.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1855

Отец: Овсянкин Роман Фёдоров

Мать: Акилина Гаврилова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1874

Жена: Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1874

Сын: Яков Ульянов

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1875

Сын: Даниил Ульянов

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Иван Ульянов

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1880

Сын: Михаил Ульянов

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
1880
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
22.01.1883

Дочь: Ксения Ульянова

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1885

Дочь: Федора Ульянова

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ольховикова Гликерия Ульянова

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Максим Ульянов

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1894

Сын: Григорий Ульянов

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
19.06.1899
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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