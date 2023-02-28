Ульян Романов
Место рождения
Дата рождения18.06.1855
Дата смерти19.06.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1855
Отец: Овсянкин Роман Фёдоров
Мать: Акилина Гаврилова
Бракосочетание
27.01.1874
Жена: Ефросиния Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1874
Сын: Яков Ульянов
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
10.12.1875
Сын: Даниил Ульянов
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Иван Ульянов
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
06.11.1880
Сын: Михаил Ульянов
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
Военная служба
1880
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
22.01.1883
Дочь: Ксения Ульянова
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
04.11.1885
Дочь: Федора Ульянова
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ольховикова Гликерия Ульянова
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
06.11.1891
Сын: Максим Ульянов
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
18.11.1894
Сын: Григорий Ульянов
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
Смерть
19.06.1899
Причина смерти: от натуральной