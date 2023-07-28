Иван Ульянов
Место рождения
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: Ульян Романов
Мать: Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
21.10.1896
Сын: Константин Иоаннов
Мать ребёнка: Ирина Яковлев
Рождение ребёнка
06.12.1897
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Ирина Яковлев
Рождение ребёнка
05.02.1912
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Ирина Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Яковлев
Смерть
Неизвестно