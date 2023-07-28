Иван Ульянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Ульянов

Иван Ульянов

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Ульян Романов

Мать: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1896

Сын: Константин Иоаннов

Мать ребёнка: Ирина Яковлев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1897

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Ирина Яковлев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1912

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ирина Яковлев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Яковлев

Смерть
Неизвестно