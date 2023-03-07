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Ольховикова Гликерия Ульянова

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ульян Романов

Мать: Ефросиния Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
15.?.1908

Муж: Ольховиков Косьма Георгиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1908

Сын: Ольховиков (ольховский) Василий (Косьмин)

Отец ребёнка: Ольховиков Косьма Георгиев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1910

Дочь: Екатерина Косьмина

Отец ребёнка: Ольховиков Косьма Георгиев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1912

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Ольховиков Косьма Георгиев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1915

Дочь: Александра Косьмина

Отец ребёнка: Ольховиков Косьма Георгиев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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