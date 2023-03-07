Ольховикова Гликерия Ульянова
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ульян Романов
Мать: Ефросиния Фёдорова
Бракосочетание
15.?.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1908
Сын: Ольховиков (ольховский) Василий (Косьмин)
Отец ребёнка: Ольховиков Косьма Георгиев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1910
Дочь: Екатерина Косьмина
Отец ребёнка: Ольховиков Косьма Георгиев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1912
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Ольховиков Косьма Георгиев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1915
Дочь: Александра Косьмина
Отец ребёнка: Ольховиков Косьма Георгиев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно