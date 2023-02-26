Ольховиков Косьма Георгиев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1888
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.?.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1908
Сын: Ольховиков (ольховский) Василий (Косьмин)
Мать ребёнка: Ольховикова Гликерия Ульянова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1910
Дочь: Екатерина Косьмина
Мать ребёнка: Ольховикова Гликерия Ульянова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1912
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Ольховикова Гликерия Ульянова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1915
Дочь: Александра Косьмина
Мать ребёнка: Ольховикова Гликерия Ульянова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно