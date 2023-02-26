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Ольховиков Косьма Георгиев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1888

Отец: Ольховиков Егор (Георгий) Петрович

Мать: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.?.1908

Жена: Ольховикова Гликерия Ульянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1908

Сын: Ольховиков (ольховский) Василий (Косьмин)

Мать ребёнка: Ольховикова Гликерия Ульянова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1910

Дочь: Екатерина Косьмина

Мать ребёнка: Ольховикова Гликерия Ульянова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1912

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Ольховикова Гликерия Ульянова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1915

Дочь: Александра Косьмина

Мать ребёнка: Ольховикова Гликерия Ульянова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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