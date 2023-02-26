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Ольховиков Егор (Георгий) Петрович

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.11.1844

Дата смерти

15.08.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1844

Отец: Альховиков Пётр Косьмин

Мать: Альховикова Мария Антонова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Исаева Татьяна (Григорьева)

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Наталья Георгиева

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст

Рождение ребёнка
13.12.1871

Дочь: Ульяния Егорова

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1872

Сын: Ольховиков Фёдор (Егоров)

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1875

Сын: Ольховиков Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
28.10.1878

Сын: Ольховиков Терентий Георгиев

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1881

Дочь: Подарцева Пелагея (Егорова)

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1885

Сын: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1888

Сын: Ольховиков Косьма Георгиев

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Мелания Георгиева

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховикова Евдокия ст

Смерть
15.08.1907
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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