Ольховиков Егор (Георгий) Петрович
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.11.1844
Дата смерти15.08.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1844
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Исаева Татьяна (Григорьева)
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Наталья Георгиева
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст
Рождение ребёнка
13.12.1871
Дочь: Ульяния Егорова
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1872
Сын: Ольховиков Фёдор (Егоров)
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1875
Сын: Ольховиков Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
28.10.1878
Сын: Ольховиков Терентий Георгиев
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1881
Дочь: Подарцева Пелагея (Егорова)
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1885
Сын: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1888
Сын: Ольховиков Косьма Георгиев
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Мелания Георгиева
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия ст
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольховикова Евдокия ст
Смерть
15.08.1907
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище