Альховиков Пётр Косьмин
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1816
Дата смерти27.09.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1816
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1842
Мать ребёнка: Альховикова Мария Антонова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1844
Сын: Ольховиков Егор (Георгий) Петрович
Мать ребёнка: Альховикова Мария Антонова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.06.1864
Мать ребёнка: Альховикова Ксения Федотова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1871
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Альховикова Ксения Федотова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1874
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Альховикова Ксения Федотова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.09.1877
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище