Альховиков Пётр Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАльховиков Пётр Косьмин

Альховиков Пётр Косьмин

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

27.09.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Альховиков Косьма Ильин

Мать: Альховикова Мария Васильева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1842

Сын: Альховиков Фома Петров

Мать ребёнка: Альховикова Мария Антонова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1844

Сын: Ольховиков Егор (Георгий) Петрович

Мать ребёнка: Альховикова Мария Антонова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1862

Жена: Альховикова Ксения Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.06.1864

Сын: Альховиков Фёдор Петров

Мать ребёнка: Альховикова Ксения Федотова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1871

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Альховикова Ксения Федотова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1874

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Альховикова Ксения Федотова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.09.1877
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close