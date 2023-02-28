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Альховикова Мария Антонова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 20.12.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1842

Сын: Альховиков Фома Петров

Отец ребёнка: Альховиков Пётр Косьмин

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1844

Сын: Ольховиков Егор (Георгий) Петрович

Отец ребёнка: Альховиков Пётр Косьмин

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 20.12.1861
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья
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