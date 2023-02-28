Альховикова Мария Антонова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиДо 20.12.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1842
Отец ребёнка: Альховиков Пётр Косьмин
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1844
Сын: Ольховиков Егор (Георгий) Петрович
Отец ребёнка: Альховиков Пётр Косьмин
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 20.12.1861
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья