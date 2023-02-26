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Альховиков Фома Петров

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.07.1842

Дата смерти

30.10.1842

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1842

Отец: Альховиков Пётр Косьмин

Мать: Альховикова Мария Антонова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.10.1842
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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