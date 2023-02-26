Альховиков Фома Петров
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.07.1842
Дата смерти30.10.1842
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
06.07.1842
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.10.1842
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной