(Альховикова) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Альховикова) Евдокия Петрова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.07.1874

Дата смерти

04.08.1874

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1874

Отец: Альховиков Пётр Косьмин

Мать: Альховикова Ксения Федотова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.08.1874
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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