(Альховикова) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Альховикова) Параскева Петрова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1871

Отец: Альховиков Пётр Косьмин

Мать: Альховикова Ксения Федотова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1891

Муж: Яков Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1892

Дочь: Дария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1894

Дочь: Анфиса Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1899

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1902

Сын: Александр ст.

Отец ребёнка: Яков Иванов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1906

Сын: Александр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1909

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1912

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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