(Альховикова) Параскева Петрова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1871
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1891
Муж: Яков Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1892
Дочь: Дария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
24.07.1894
Дочь: Анфиса Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1899
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
22.02.1902
Сын: Александр ст.
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
09.07.1906
Сын: Александр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
12.04.1909
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
28.06.1912
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Смерть
Неизвестно