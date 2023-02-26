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(Ольховикова) Мелания Георгиева

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.01.1892

Дата смерти

24.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892

Отец: Ольховиков Егор (Георгий) Петрович

Мать: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.07.1892
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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