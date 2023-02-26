(Ольховикова) Мелания Георгиева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.01.1892
Дата смерти24.07.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.07.1892
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище