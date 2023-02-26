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Ольховиков Фёдор (Егоров)

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1872

Отец: Ольховиков Егор (Георгий) Петрович

Мать: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.?.1892

Жена: Ольховикова Анна Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1893

Сын: Ольховиков Арсений Фёдоров

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1896

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1907

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1910

Сын: Ольховиков Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: ?

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховикова Анна Стефанова

Смерть
Неизвестно
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