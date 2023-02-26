Ольховиков Фёдор (Егоров)
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1872
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.?.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1893
Сын: Ольховиков Арсений Фёдоров
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1896
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1907
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1910
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: ?
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Стефанова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно