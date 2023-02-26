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Ольховиков Николай Георгиевич

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Место рождения

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

06.12.1875

Дата смерти

04.08.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1875

Отец: Ольховиков Егор (Георгий) Петрович

Мать: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
15.02.1902

Жена: Ольховикова Евдокия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1902

Сын: Ольховиков Михаил Николаев

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия Трофимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1904

Сын: Ольховиков Александр Николаев

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия Трофимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1909

Сын: Ольховиков Сергей Николаев

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия Трофимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1911

Сын: Ольховиков Георгий Николаев

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия Трофимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1913

Сын: Ольховиков Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия Трофимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.08.1915
п. Ковали
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
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