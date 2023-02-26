Ольховиков Николай Георгиевич
Место рожденияд.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения06.12.1875
Дата смерти04.08.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1875
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
15.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1902
Сын: Ольховиков Михаил Николаев
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия Трофимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1904
Сын: Ольховиков Александр Николаев
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия Трофимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1909
Сын: Ольховиков Сергей Николаев
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия Трофимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1911
Сын: Ольховиков Георгий Николаев
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия Трофимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1913
Сын: Ольховиков Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Ольховикова Евдокия Трофимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.08.1915
п. Ковали
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк