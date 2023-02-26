Ольховикова (Евдокименкова) Евдокия Трофимова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1882
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1902
Сын: Ольховиков Михаил Николаев
Отец ребёнка: Ольховиков Николай Георгиевич
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1904
Сын: Ольховиков Александр Николаев
Отец ребёнка: Ольховиков Николай Георгиевич
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1909
Сын: Ольховиков Сергей Николаев
Отец ребёнка: Ольховиков Николай Георгиевич
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1911
Сын: Ольховиков Георгий Николаев
Отец ребёнка: Ольховиков Николай Георгиевич
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1913
Сын: Ольховиков Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Ольховиков Николай Георгиевич
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно