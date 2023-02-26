Ольховикова (Евдокименкова) Евдокия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховикова (Евдокименкова) Евдокия Трофимова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1882

Отец: Евдокименков Трофим Евдокимов

Мать: Евдокименкова Ирина Фёдорова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1902

Муж: Ольховиков Николай Георгиевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1902

Сын: Ольховиков Михаил Николаев

Отец ребёнка: Ольховиков Николай Георгиевич

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1904

Сын: Ольховиков Александр Николаев

Отец ребёнка: Ольховиков Николай Георгиевич

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1909

Сын: Ольховиков Сергей Николаев

Отец ребёнка: Ольховиков Николай Георгиевич

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1911

Сын: Ольховиков Георгий Николаев

Отец ребёнка: Ольховиков Николай Георгиевич

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1913

Сын: Ольховиков Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Ольховиков Николай Георгиевич

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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