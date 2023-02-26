Ольховиков Михаил Николаев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.11.1902
Дата смерти29.07.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1902
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.07.1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище