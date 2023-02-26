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Ольховиков Михаил Николаев

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.11.1902

Дата смерти

29.07.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1902

Отец: Ольховиков Николай Георгиевич

Мать: Ольховикова Евдокия Трофимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.07.1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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