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Евдокименкова Ирина Фёдорова

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Место рождения

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.02.1880

Муж: Евдокименков Трофим Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.02.1882

Дочь: Ольховикова Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1884

Сын: Евдокименков Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1886

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Евдокименков Иосиф Трофимов

Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1894

Сын: Евдокименков Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Евдокименко Дмитрий Трофимов

Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1897

Дочь: Матрона Трофимова

Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1901

Дочь: Ефросинья Трофимова

Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1903

Сын: Евдокименков Фёдор Трофимов

Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокименков Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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