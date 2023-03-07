Евдокименкова Ирина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Ольховикова Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов
Сын: Евдокименков Иоанн Трофимов
Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов
Сын: Евдокименков Иосиф Трофимов
Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов
Сын: Евдокименков Стефан Трофимов
Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов
Сын: Евдокименко Дмитрий Трофимов
Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов
Дочь: Матрона Трофимова
Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов
Дочь: Ефросинья Трофимова
Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов
Сын: Евдокименков Фёдор Трофимов
Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов
Сын: Евдокименков Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Евдокименков Трофим Евдокимов