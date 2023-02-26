Евдокименков Иоанн Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокименков Иоанн Трофимов

Евдокименков Иоанн Трофимов

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.06.1884

Дата смерти

18.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1884

Отец: Евдокименков Трофим Евдокимов

Мать: Евдокименкова Ирина Фёдорова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.03.1885
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close