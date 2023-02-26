Ольховиков Терентий Георгиев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.10.1878
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1900
Дочь: Параскева Терентиева
Мать ребёнка: Ольховикова Матрона Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Ольховиков Александр Терентиев
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: Анна Терентиева
Мать ребёнка: Ольховикова Матрона Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1909
Сын: Иоанн Терентиев
Мать ребёнка: Ольховикова Матрона Петрова
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ольховиков Иоанн Терентиев
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова
Бракосочетание
1910
Жена: Ольховикова Анна Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.07.1911
Сын: Ольховиков Иоанн ст.
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1912
Сын: Ольховиков Иван Терентиев
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1915
Дочь: Антонина Терентиева
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ольховиков Дмитрий Терентьевич
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно