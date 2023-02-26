Ольховиков Терентий Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльховиков Терентий Георгиев

Ольховиков Терентий Георгиев

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1878

Отец: Ольховиков Егор (Георгий) Петрович

Мать: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1900

Дочь: Параскева Терентиева

Мать ребёнка: Ольховикова Матрона Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Ольховиков Александр Терентиев

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: Анна Терентиева

Мать ребёнка: Ольховикова Матрона Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1909

Сын: Иоанн Терентиев

Мать ребёнка: Ольховикова Матрона Петрова

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ольховиков Иоанн Терентиев

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова

Бракосочетание
1910

Жена: Ольховикова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.07.1911

Сын: Ольховиков Иоанн ст.

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1912

Сын: Ольховиков Иван Терентиев

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1915

Дочь: Антонина Терентиева

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ольховиков Дмитрий Терентьевич

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Петрова

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховикова Матрона Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close