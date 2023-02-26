Ольховиков Иван Терентиев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.08.1912
Дата смерти05.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1912
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольховикова Александра
Смерть
05.01.1945
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Рижский уезд, д. Разациэми, северо-западнее, 3500 м