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Ольховиков Иван Терентиев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.08.1912

Дата смерти

05.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1912

Отец: Ольховиков Терентий Георгиев

Мать: Ольховикова Анна Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховикова Александра

Смерть
05.01.1945
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Рижский уезд, д. Разациэми, северо-западнее, 3500 м
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