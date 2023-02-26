Иоанн Терентиев
Место рожденияд.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.03.1909
Дата смерти18.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1909
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной