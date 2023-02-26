Иоанн Терентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоанн Терентиев

Иоанн Терентиев

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.03.1909

Дата смерти

18.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1909

Отец: Ольховиков Терентий Георгиев

Мать: Ольховикова Матрона Петрова

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close