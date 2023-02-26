Подарцева (Ольховикова) Пелагея (Егорова)
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1881
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1901
Муж: Подарцев Тит Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1902
Дочь: Анна Титова
Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов
Рождение ребёнка
04.09.1904
Дочь: Наталия Титова
Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов
Рождение ребёнка
04.09.1904
Дочь: Елизавета Титова
Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов
Рождение ребёнка
30.09.1905
Сын: Подарцев Пётр Титов
Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1907
Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов
Рождение ребёнка
07.10.1908
Дочь: Параскева Титова
Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов
Рождение ребёнка
11.06.1911
Сын: Подарцев Иван Титов
Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов
Рождение ребёнка
17.01.1914
Дочь: Мария Титова
Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов
Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубровский с/с, д. Боярщина
Смерть
Неизвестно