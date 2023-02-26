Подарцева (Ольховикова) Пелагея (Егорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подарцева (Ольховикова) Пелагея (Егорова)

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1881

Отец: Ольховиков Егор (Георгий) Петрович

Мать: Ольховикова Евдокия ст

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Подарцев Тит Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1902

Дочь: Анна Титова

Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Наталия Титова

Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Елизавета Титова

Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1905

Сын: Подарцев Пётр Титов

Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1907

Сын: Подарцев Александр Титов

Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1908

Дочь: Параскева Титова

Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1911

Сын: Подарцев Иван Титов

Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: Мария Титова

Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Подарцев Василий Титович

Отец ребёнка: Подарцев Тит Павлов

Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубровский с/с, д. Боярщина
Смерть
Неизвестно
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