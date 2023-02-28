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Подарцев Тит Павлов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Подарцев Павел

Мать: ?

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Подарцева Пелагея (Егорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1902

Дочь: Анна Титова

Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Наталия Титова

Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Елизавета Титова

Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1905

Сын: Подарцев Пётр Титов

Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1907

Сын: Подарцев Александр Титов

Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1908

Дочь: Параскева Титова

Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1911

Сын: Подарцев Иван Титов

Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: Мария Титова

Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Подарцев Василий Титович

Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)

Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубровский с/с, д. Боярщина
Смерть
Неизвестно
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