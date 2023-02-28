Подарцев Тит Павлов
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Подарцев Павел
Мать: ?
Бракосочетание
26.01.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1902
Дочь: Анна Титова
Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)
Рождение ребёнка
04.09.1904
Дочь: Наталия Титова
Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)
Рождение ребёнка
04.09.1904
Дочь: Елизавета Титова
Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)
Рождение ребёнка
30.09.1905
Сын: Подарцев Пётр Титов
Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1907
Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)
Рождение ребёнка
07.10.1908
Дочь: Параскева Титова
Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)
Рождение ребёнка
11.06.1911
Сын: Подарцев Иван Титов
Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)
Рождение ребёнка
17.01.1914
Дочь: Мария Титова
Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Подарцева Пелагея (Егорова)
Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубровский с/с, д. Боярщина
Смерть
Неизвестно