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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Подарцев Павел
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Подарцева Матрона Павлова
Отец ребёнка: Подарцев Павел
Рождение ребёнка
1875
Сын: Подарцев Тит Павлов
Отец ребёнка: Подарцев Павел
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Подарцев Павел
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Овсянкина Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Подарцев Павел
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Григорий Павлов
Отец ребёнка: Подарцев Павел
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Подарцев Роман
Отец ребёнка: Подарцев Павел
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Подарцев Павел