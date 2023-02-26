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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Подарцев Павел

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Подарцева Матрона Павлова

Отец ребёнка: Подарцев Павел

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Подарцев Тит Павлов

Отец ребёнка: Подарцев Павел

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Подарцев Павел

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Овсянкина Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Подарцев Павел

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Григорий Павлов

Отец ребёнка: Подарцев Павел

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Подарцев Роман

Отец ребёнка: Подарцев Павел

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Подарцев Павел

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