(Подарцева) Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Подарцев Павел
Мать: ?
Бракосочетание
11.11.1898
Муж: Яков Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1900
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Смерть
Неизвестно