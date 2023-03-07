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(Подарцева) Анна Павлова

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Подарцев Павел

Мать: ?

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1898

Муж: Яков Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Смерть
Неизвестно
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