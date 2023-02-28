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Яков Филиппов

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Филипп Федосиев

Мать: Ефросиния Егорова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1898

Жена: Анна Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Анна Павлова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Анна Павлова

Смерть
Неизвестно
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