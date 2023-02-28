Яков Филиппов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Филипп Федосиев
Мать: Ефросиния Егорова
Бракосочетание
11.11.1898
Жена: Анна Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1900
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Анна Павлова
Смерть
Неизвестно