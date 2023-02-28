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Григорий Павлов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Подарцев Павел

Мать: ?

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1902

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1912

Сын: Илларион Григорьев

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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