Григорий Павлов
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Подарцев Павел
Мать: ?
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
01.06.1904
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
15.11.1912
Сын: Илларион Григорьев
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Яковлева
Смерть
Неизвестно