Акилина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Рождение ребёнка
01.06.1904
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Рождение ребёнка
15.11.1912
Сын: Илларион Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Павлов
Смерть
Неизвестно