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Подарцева Матрона Павлова

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Подарцев Павел

Мать: ?

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1892

Муж: Герасим Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1893

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Парфенов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1894

Сын: Николай Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Парфенов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1896

Дочь: Анастасия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Парфенов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Ксения Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Парфенов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Ефросиния Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Парфенов

Рождение ребёнка
02.07.1902

Дочь: Ольга Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Парфенов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1905

Сын: Георгий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Парфенов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1907

Сын: Василий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Парфенов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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