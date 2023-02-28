Подарцева Матрона Павлова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Подарцев Павел
Мать: ?
Бракосочетание
27.01.1892
Муж: Герасим Парфенов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1893
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Парфенов
Рождение ребёнка
04.12.1894
Сын: Николай Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Парфенов
Рождение ребёнка
08.12.1896
Дочь: Анастасия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Парфенов
Рождение ребёнка
22.01.1899
Дочь: Ксения Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Парфенов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Ефросиния Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Парфенов
Рождение ребёнка
02.07.1902
Дочь: Ольга Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Парфенов
Рождение ребёнка
22.04.1905
Сын: Георгий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Парфенов
Рождение ребёнка
25.11.1907
Сын: Василий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Парфенов
Смерть
Неизвестно