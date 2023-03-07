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Фёдор Павлов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Подарцев Павел

Мать: ?

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
02.01.1887

Жена: Мария Устинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1888

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.04.1890

Дочь: Мавра Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1892

Сын: Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1895

Дочь: Акилина Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1896

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1899

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1901

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1904

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1906

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1908

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1914

Сын: Филипп Фёдоров

Мать ребёнка: Мария Устинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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