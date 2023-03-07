Фёдор Павлов
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Подарцев Павел
Мать: ?
Бракосочетание
02.01.1887
Жена: Мария Устинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1888
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
28.04.1890
Дочь: Мавра Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
До 1891
Сын: Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
06.11.1892
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
06.04.1895
Дочь: Акилина Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
08.06.1896
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
25.02.1899
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
19.02.1904
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
21.07.1906
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
19.02.1908
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Устинова
Рождение ребёнка
04.01.1914
Сын: Филипп Фёдоров
Мать ребёнка: Мария Устинова
Смерть
Неизвестно