Акилина Гаврилова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти30.11.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1849
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1852
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1854
Дочь: Елена Романова
Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1855
Сын: Ульян Романов
Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
31.12.1857
Сын: Феоктист Романов
Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
20.02.1860
Дочь: Балинова Евдокия Романова
Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров
Смерть
30.11.1885