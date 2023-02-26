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Акилина Гаврилова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

30.11.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848

Муж: Овсянкин Роман Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1849

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1852

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1854

Дочь: Елена Романова

Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1855

Сын: Ульян Романов

Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1857

Сын: Феоктист Романов

Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1860

Дочь: Балинова Евдокия Романова

Отец ребёнка: Овсянкин Роман Фёдоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
30.11.1885
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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